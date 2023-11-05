Сильные мира сего обсуждают конфронтацию между Азербайджаном и Арменией наш обзор
Дипломатические усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией наряду с кризисами на Ближнем Востоке и в Украине, обсуждаются сегодня в Токио на двухдневной встрече министров иностранных дел «Большой семерки» (G7).
Ожидается, что о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией «Большую семерку» проинформирует глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Как известно, накануне токийской встречи Бербок посетила Ереван и Баку, где обсудила возможности подписания двухстороннего мирного соглашения.
По прибытии в Токио Бербок рассказала журналистам, что в последние несколько дней она обсуждала с разными партнерами варианты того, как выдвинутые инициативы могут быть реализованы «с точки зрения времени и географии».
При этом министр иностранных дел Германии подчеркнула единогласную поддержку странами G7 права государства Израиль на самооборону.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Токио главы МИД «Большой семерки» обсудили результаты его недавней поездки на Ближний Восток, а также «прогресс в оказании гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и усилия по сдерживанию конфликта».
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что на встрече будет также обсуждаться необходимость «реагировать на потребности гражданского населения в секторе Газа и уважать международное гуманитарное право».
Второй центральной темой саммита министров иностранных дел G7 станет война в Украине. В обсуждениях примет участие по видеосвязи украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В связи с чем Анналена Бербок заявила о подготовке для Киева «зимнего защитного щита».
Другими темами обсуждений, в которых также примет участие глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, являются напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе.
В частности, беспокойство западных союзников вызывают военные угрозы Китая в адрес Тайваня.
Отметим, что в G7 входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания.