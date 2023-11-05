Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:08

Дипломатические усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией наряду с кризисами на Ближнем Востоке и в Украине, обсуждаются сегодня в Токио на двухдневной встрече министров иностранных дел «Большой семерки» (G7). Ожидается, что о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией «Большую семерку» проинформирует глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Как известно, накануне токийской встречи Бербок посетила Ереван и Баку, где обсудила возможности подписания двухстороннего мирного соглашения.

По прибытии в Токио Бербок рассказала журналистам, что в последние несколько дней она обсуждала с разными партнерами варианты того, как выдвинутые инициативы могут быть реализованы «с точки зрения времени и географии». При этом министр иностранных дел Германии подчеркнула единогласную поддержку странами G7 права государства Израиль на самооборону. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Токио главы МИД «Большой семерки» обсудили результаты его недавней поездки на Ближний Восток, а также «прогресс в оказании гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и усилия по сдерживанию конфликта».