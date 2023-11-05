Команда Байдена просит Конгресс поддержать Украину

Ведущие члены администрации президента США Джо Байдена, включая министра финансов Джанет Йеллен, министра обороны Ллойда Остина, государственного секретаря Энтони Блинкена и директора Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр, обратились к Конгрессу с просьбой одобрить выделение Украине 11,8 млрд долларов, передают украинские СМИ.

В своем совместном письме они аргументировали необходимость этих средств для поддержания украинского правительства и экономики, а также для оборонных нужд страны. Отмечается, что это меньше, чем было выделено в предыдущем году, и подчеркивается важность внешней поддержки для Украины, учитывая, что военные расходы превышают ее налоговые поступления.

"Украина приняла болезненные меры для ликвидации несущественных расходов, а военные расходы составляют более 100% ее налоговых поступлений, что делает ее полностью зависимой от внешней поддержки для дальнейшего функционирования правительства и экономики", – указывают чиновники.

Отдельно чиновники Белого дома отмечают подотчетность и контроль над тем, как расходуются средства на бюджетную поддержку Украины, а также то, что они подталкивают Киев к реформам, направленным на борьбу с коррупцией.

Ранее Байден призвал Конгресс США одобрить новый пакет помощи на общую сумму 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд долларов предназначены для поддержки Украины.

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает на отдельном рассмотрении помощи Украине и Израилю и предлагает обсудить "украинский" пакет вместе с вопросами безопасности границы с Мексикой.