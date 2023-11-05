В Азербайджане пополнились ряды адвокатов фото
По случаю Дня Победы и Дня Государственного флага 7 ноября в отеле «Badamdar Estates» с участием членов президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, членов Коллегии, участвовавших в Отечественной войне, и представителей СМИ состоялось расширенное заседание президиума и торжественная церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты.
В ходе выступления председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поздравил всех с 8 ноября – Днем Победы и 9 ноября – Днем Государственного флага, рассказал об истории, развитии и растущем престиже адвокатуры в Азербайджане. Он отметил, что в войне участвовало 9 членов Коллегии адвокатов.
Кроме того, по его словам, чтобы отстоять справедливую позицию страны, Коллегия, используя свой опыт и возможности, подготовила доклады, направив их во все международные организации.
Багиров также проинформировал об учреждении Академии Коллегии адвокатов.
Багиров отметил, что с 2018 года по настоящее время проведено 12 письменных тестовых экзаменов по приему в члены Коллегии. Из 4750 кандидатов, принявших участие в этих экзаменах, 1450 человек успешно сдали квалификационные экзамены, прошли обязательную подготовку и приняли присягу адвоката.
Анар Багиров сообщил, что сегодня 51 кандидат, успешно сдавшие квалификационные экзамены и обязательную подготовку после приведения к присяге был принят в Коллегию:
«Таким образом, число адвокатов достигло 2 387 человек. В настоящее время из участвующих в церемонии приведения к присяге 34 мужчины и 17 женщин. При этом количество женщин-адвокатов составляет 415 человек, что составляет 18 процентов от общего числа адвокатов. Из них 4 адвоката будут работать в регионах, а 47 - в Баку».
В то же время, доктор юридических наук Саида Бахрам гызы Гасанзаде была допущена к присяге без сдачи письменного тестового экзамена, без прохождения устного собеседования и обязательного обучения, сказал председатель Багиров.
Выступившие на мероприятии председатель квалификационной комиссии Тургай Гусейнов и ректор Академии Коллегии адвокатов Амир Алиев, поздравив участвующих в церемонии приведения к присяге адвокатов, пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.
На заседании были рассмотрены ходатайства о переводе адвокатов в другие юридические организации, в том числе об освобождении от членских взносов на определенный период и приняты соответствующие решения.
В завершение были рассмотрены и другие важные вопросы, связанные с деятельностью Коллегии.