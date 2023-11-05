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По случаю Дня Победы и Дня Государственного флага 7 ноября в отеле «Badamdar Estates» с участием членов президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, членов Коллегии, участвовавших в Отечественной войне, и представителей СМИ состоялось расширенное заседание президиума и торжественная церемония приведения к присяге кандидатов в адвокаты.

В ходе выступления председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поздравил всех с 8 ноября – Днем Победы и 9 ноября – Днем Государственного флага, рассказал об истории, развитии и растущем престиже адвокатуры в Азербайджане. Он отметил, что в войне участвовало 9 членов Коллегии адвокатов. Кроме того, по его словам, чтобы отстоять справедливую позицию страны, Коллегия, используя свой опыт и возможности, подготовила доклады, направив их во все международные организации. Багиров также проинформировал об учреждении Академии Коллегии адвокатов.

Багиров отметил, что с 2018 года по настоящее время проведено 12 письменных тестовых экзаменов по приему в члены Коллегии. Из 4750 кандидатов, принявших участие в этих экзаменах, 1450 человек успешно сдали квалификационные экзамены, прошли обязательную подготовку и приняли присягу адвоката. Анар Багиров сообщил, что сегодня 51 кандидат, успешно сдавшие квалификационные экзамены и обязательную подготовку после приведения к присяге был принят в Коллегию: «Таким образом, число адвокатов достигло 2 387 человек. В настоящее время из участвующих в церемонии приведения к присяге 34 мужчины и 17 женщин. При этом количество женщин-адвокатов составляет 415 человек, что составляет 18 процентов от общего числа адвокатов. Из них 4 адвоката будут работать в регионах, а 47 - в Баку».