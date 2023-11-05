Чекисты празднуют Победу
В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) была организована концертная программа, посвященная Дню Победы, сообщает пресс-служба СГБ.
В центре была представлена культурная программа, приуроченная к 8 ноября - Дню Победы. В мероприятии приняли участие сотрудники СГБ, участники Отечественной войны, курсанты и солдаты воинской части Академии СГБ имени Гейдара Алиева.
Концерт, сопровождавшийся патриотическими выступлениями известных деятелей культуры и искусства, был встречен зрителями с большим интересом.