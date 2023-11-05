Операция СГБ и миграционной службы: задержаны иностранцы

Служба государственной безопасности и Государственная миграционная служба провели совместную операцию по борьбе с нелегальной миграцией.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 16 иностранцев, проживавших на территории Азербайджанской Республики без соответствующих документов и регистрационного адреса, занимавшихся трудовой деятельностью без разрешения на работу.

Сообщается, что 14 задержанных иностранцев были обманом завезены на территорию страны своими соотечественниками через различных лиц, осуществляющих деятельность за рубежом. Им обещали работу в сфере строительства в Азербайджане.

Будет обеспечена юридическая оценка выявленных обстоятельств.