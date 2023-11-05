Турецкий парламент бойкотирует «поддерживающие Израиль» компании
Парламент Турции объявил бойкот компаниям, которые поддерживают Израиль, исключив их продукцию из ассортимента своих ресторанов, кафетериев и чайных, передает Associated Press.
Согласно заявлению Великого национального собрания Турции, это решение принял спикер парламента Нуман Куртулуш, руководствуясь "общественным возмущением" в связи с продажей продуктов компаний, выразивших "открытую поддержку военным действиям Израиля".
В официальном сообщении не приводятся названия компаний, подпадающих под бойкот.
Информация о росте числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа вызывает острую реакцию в Турции. В прошлую неделю страна отозвала своего посла в Израиле для проведения консультаций, несмотря на недавние попытки нормализовать двусторонние отношения.