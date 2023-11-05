Москва обвиняет Париж

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что руководство Франции сорвало участие российской делегации в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. По ее словам, Франция не исполнила своих обязательств по выдаче виз представителям России, сообщают российские СМИ.

Согласно комментарию Марии Захаровой, из-за несвоевременной выдачи французскими ведомствами виз на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

«Эти эпизоды — примеры из череды аналогичных вопиющих случаев. За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке Организации в Париже», — сказала Мария Захарова.

Она также заявила, что российский МИД призывает гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле «решительно вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные и результативные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств».

Сегодня, 7 ноября, в Париже открылась 42-я сессия Генеральная конференции ЮНЕСКО. В ходе заседаний представители государств-членов должны в том числе обсудить рекомендации по этичному использованию нейротехнологий, провести выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее межправительственные и международные программы.