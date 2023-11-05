Попытка самоубийства школьницы в Ширване

7 ноября в 13:20 ученица 8-го класса средней школы №20 города Ширван А.И. предприняла попытку самоубийства, выпрыгнув со второго этажа образовательного учреждения, сообщает haqqin.az.

Информация об этом инциденте поступила к директору учебного заведения в 15:30. В результате падения у девочки диагностированы переломы обеих пяточных костей.

Вместе с тем образовательные ведомства Ширвана пытаются снизить резонанс произошедшего, предполагая, что девочка якобы совершила прыжок преднамеренно. А. не стали удерживать в больнице и отпустили домой, невзирая на то, что пациент с подобными травмами требует постоянного круглосуточного медицинского наблюдения из-за риска возникновения внутричерепного кровоизлияния.