В МЧС отмечают День Победы и День Флага

В структурах и региональных центрах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошли мероприятия по случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня Государственного флага Азербайджана.

В ходе мероприятий рассказывали о значении исторической Победы, одержанной в 44-дневной войне. Было отмечено, что благодаря храбрости наших отважных солдат и офицеров, героически сражавшихся за целостность Родины, вражеская армия была разгромлена, земли Азербайджана, оккупированные почти на протяжении 30 лет, были освобождены и восстановлена территориальная целостность нашей страны. Было доведено до сведения, что достигнутая историческая победа является ярким показателем мощи непобедимой азербайджанской армии и воплощением нерушимого единства власти и народа.

В ходе выступлений было отмечено значение локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе в сентябре этого года, констатировалось, что в результате этой операции суверенитет нашей республики был полностью восстановлен. Было отмечено, что как историческая Победа, одержанная по итогам 44-дневной войны, так и Победа, достигнутая в результате антитеррористических мероприятий, подарили нашему народу чувство бесконечной гордости.

Подчеркнуто, что принятие флага, олицетворяющего государственную независимость и национальные ценности Азербайджана, в качестве государственного символа впервые обсуждалось по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года на сессии Верховного собрания Нахчыванской Автономной Республики.