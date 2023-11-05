Непреклонный Нетаньяху угрожает «Хезболле»

Израиль не допустит безнаказанных ударов "Хезболлы" и будет отвечать. Попытки "Хезболлы" развязать войну станут для них большой ошибкой. Как передает The Guardian, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он также заявил, что провел переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста о заложниках, удерживаемых в Газе, и потребовал, чтобы Красный Крест немедленно посетил заложников, чтобы убедиться в их здоровье и благополучии. Он добавил:

"Я повторяю и говорю как друзьям, так и врагам: не будет перемирия без возвращения заложников домой", — сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль "действует всеми возможными средствами на всех возможных фронтах", чтобы вернуть заложников домой, отметив, что "военные операции являются ключевой частью этой работы".