Состоялась творческая выставка-фестиваль ZəfərFest-3
При организации Министерства науки и образования во Дворце Гейдара Алиева прошла творческая выставка-фестиваль ZafarFest-3, посвященная 8 Ноября - Дню Победы.
В фестивале приняли участие известные деятели культуры и искусства, дети шехидов, учителя, студенты и другие гости.
В выставочной части мероприятия были рассмотрены картины и поделки, подготовленные ко Дню Победы воспитанниками центров развития детей и молодежи, действующих при министерстве.
В творческой части были показаны литературно-художественные композиции с участием более 300 школьников, также они исполнили стихи и песни о патриотизме.
Следует отметить, что цель выставки-фестиваля – почтить память героев, погибших в Отечественной войне, рассказать детям и молодежи о славной Победе азербайджанской армии и новой странице в истории нашей страны, а также донести до подрастающего поколения, что одержанная Победа – это победа всего тюркского мира.