Отметим, что в СМИ и соцсетях информация о том, что Государственная налоговая служба предложила с 1 января 2024 года отменить для малых предпринимателей 75-процентную скидку к налогу на прибыль, вызвала взрыв массового негодования. Сама идея отмены 75-процентной скидки довольно проста: если клиентом предпринимателя является не население, а юридические лица, то есть, субъекты хозяйствования, то даже если годовой оборот его бизнеса меньше 200 тысяч манатов, предприниматель все равно не может быть плательщиком упрощенного налога и будет автоматически считаться плательщиком налога на прибыль в размере 20 процентов.

Вахид Ахмедов, депутат Милли Меджлиса и известный экономист, в интервью haqqın.az внес ясность в предложенные налоговым ведомством поправки в Налоговый кодекс, по которым льготный 5-процентный подоходный налог для мелких предпринимателей предполагается увеличить до 20 процентов.

Понятно, что в среде мелких предпринимателей, работающих по VÖEN (идентификационный номер налогоплательщика) - видеографов, ИТ-программистов, переводчиков, дизайнеров, других специалистов, оказывающих исследовательские услуги в различных сферах, это нововведение вызвало искренний вопль отчаяния, поскольку с начала 2024 труд этих людей будет буквально задавлен 20-процентным налоговым гнетом.

Еще одним поводом для панических настроений в среде представителей малого бизнеса стало предложение Налогового управления внести статью, в соответствии с которой доход предпринимателя, не имеющего, как минимум, трех наемных работников, будет автоматически облагаться налогом по ставке 20 процентов.

«На мой взгляд, мелкие предприниматели и начинающие бизнесмены подвергли поправки, предложенные в Налоговом кодексе, совершенно справедливой критике, - сказал в беседе с корреспондентом haqqın.az Вахид Ахмедов. - Этот вопрос был обсужден на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству под председательством Таира Миркишили и с участием начальника налоговой службы Министерства экономики Орхана Назарли. – Практически, все члены комитета выступили против повышения 5-процентного налога. Также было согласовано, что руководство налоговой службы еще раз рассмотрит этот вопрос. А при обсуждении законопроекта об изменениях в Налоговом кодексе во втором чтении представитель налогового ведомства доложит о тех рекомендациях, которые ему дали депутаты парламента».

По словам Вахида Ахмедова, в данном вопросе есть объективная проблема, в рамках которой представители среднего бизнеса платят налоги, как мелкие предприниматели.

«Эту проблему можно решить, применив более индивидуальный, избирательный подход, - считает депутат Милли Меджлиса. – То есть, не грести всех под одну гребенку, включая представителей малого бизнеса. В конце концов, упрощенный налог для того и был принят, чтобы создать благоприятные условия для начинающих предпринимателей».

Одновременно Ахмедов отметил, что среди предложенных налоговиками поправок и изменений есть немало положительного для частного сектора.

«К примеру, это касается улучшения условий бизнеса, банковского кредитования, других моментов, связанных с частным предпринимательством, - пояснил Ахмедов. – В то же время однозначно серьезные нарекания со стороны парламентариев вызвали предложения, связанные с возможным повышением суммы упрощенного налога. Это очень важный момент, и он остается предметом обсуждений».