Китайцам представили туристический потенциал Азербайджана

Рамиль Алиев, собкор 22:51

В Азербайджане планируется внедрение концепции «China Ready» для туристов из Китая. Об этом в своем выступлении на презентации туристического потенциала Азербайджана в Шанхае сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев. Как сообщает haqqin.az, глава Агентства отметил, что Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана, и ГАТ намерено расширить свою деятельность в этой стране.

Фуад Нагиев сказал, что Азербайджан с его культурным наследием, живописной природой, древней и современной архитектурой на протяжении столетий играет роль торгового и культурного моста на Шелковом пути, и это историческое наследие сегодня обогащает туристический потенциал нашей страны. По его словам, за последние годы туриндустрия в Азербайджане прошла большой путь развития, была проделана значительная работа по повышению уровня туристических услуг, в результате чего наша страна стала популярным туристическим направлением для путешественников из различных регионов мира. Мероприятие, организованное Бюро по туризму Азербайджана, прошло с участием официальных лиц и представителей туристической индустрии обеих стран. На презентации представители ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Руслан Абдуллаев и Ринат Азизов рассказали о национальном авиаперевозчике нашей страны, подчеркнув, что прямые регулярные рейсы Баку-Пекин-Баку, которые откроются в декабре, положительно скажутся на увеличении количества туристических поездок между двумя странами. Также было сообщено о планах AZAL в ближайшие годы организовать прямые рейсы еще в несколько городов Китая.