Китайцам представили туристический потенциал Азербайджана
В Азербайджане планируется внедрение концепции «China Ready» для туристов из Китая. Об этом в своем выступлении на презентации туристического потенциала Азербайджана в Шанхае сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.
Как сообщает haqqin.az, глава Агентства отметил, что Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана, и ГАТ намерено расширить свою деятельность в этой стране.
Фуад Нагиев сказал, что Азербайджан с его культурным наследием, живописной природой, древней и современной архитектурой на протяжении столетий играет роль торгового и культурного моста на Шелковом пути, и это историческое наследие сегодня обогащает туристический потенциал нашей страны. По его словам, за последние годы туриндустрия в Азербайджане прошла большой путь развития, была проделана значительная работа по повышению уровня туристических услуг, в результате чего наша страна стала популярным туристическим направлением для путешественников из различных регионов мира.
Мероприятие, организованное Бюро по туризму Азербайджана, прошло с участием официальных лиц и представителей туристической индустрии обеих стран.
На презентации представители ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Руслан Абдуллаев и Ринат Азизов рассказали о национальном авиаперевозчике нашей страны, подчеркнув, что прямые регулярные рейсы Баку-Пекин-Баку, которые откроются в декабре, положительно скажутся на увеличении количества туристических поездок между двумя странами. Также было сообщено о планах AZAL в ближайшие годы организовать прямые рейсы еще в несколько городов Китая.
Отметим, что «China Ready» является частью программы, призванной превратить Азербайджан в предпочтительное направление для китайских путешественников. В рамках программы будут организованы тренинги для представителей индустрии туризма, в том числе для сотрудников отелей, транспортных служб, гидов и персонала аэропортов. По окончании 12-месячной программы обучения, первоначально рассчитанной на 100 участников, участникам будет вручен сертификат «Друг китайских туристов».
Также планируется создать доступные возможности для китайских посетителей, такие как предложение вариантов оплаты, интеграция традиционных китайских блюд в меню отелей и предоставление большего количества вариантов прямых рейсов.
Отметим, что в настоящее время прямые рейсы с Китаем осуществляются 2 раза в неделю.
В январе-октябре 2023 года Азербайджан принял более 20 тысяч китайских посетителей, что в 8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
После открытия новых прямых рейсов между двумя странами в декабре 2023 года Государственное агентство по туризму прогнозирует еще больший рост числа туристов из Китая.
В ближайшие дни в Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду будет организован ряд семинаров B2B (бизнес-бизнес) с целью развития партнерских отношений между местными туристическими компаниями и представителями китайской туристической индустрии.
Также Бюро по туризму Азербайджана будет представлено совместно с местными партнерами на туристической выставке Cottm 2023, которая пройдет в Пекине 15-17 ноября.