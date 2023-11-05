15-летний Адам был отмечен за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Кадыров добавил, что его сын, который «делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку», воспринимает такую оценку «как аванс». «Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплоченность и единство народов нашего родного Отечества — России», — подчеркнул глава Чечни.

Это пятая награда Адама после инцидента с избиением Никиты Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана. Ранее Адам был награжден властями Татарстана и Карачаево-Черкесии за вклад в межнациональное и межрегиональное единство, а также муфтием Карачаево-Черкесии и самим Рамзаном Кадыровым, который присвоил сыну звание Героя Чечни и назначил его начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.