Разногласия между США и Израилем по будущему Газы

Представитель Госдепартамента США Патель отреагировал на слова премьер-министра Израиля Нетаньяху о намерении управлять сектором Газа на неопределенный срок, передает The Times of Israel.

«Газа является палестинской землей и останется таковой... Мы не поддерживаем ее повторную оккупацию Израилем», — заявил он.

Ранее аналогичное мнение в эфире CNN высказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент США по-прежнему считает, что повторная оккупация Газы израильскими силами - это плохо. Это нехорошо для Израиля и это нехорошо для израильского народа», — заявил Кирби.

Он отметил, что тема управления сектором Газа после завершения конфликта была одной из основных в ходе недавней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в регион.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил каналу ABC News, что сектором Газа должны управлять «те, кто не хочет продолжать путь ХАМАС». «Я полагаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода нести ответственность за ситуацию в области безопасности, потому что мы все видели, что происходит, если мы этого не делаем», — заявил он.