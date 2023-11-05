Подозрения связаны с возможным участием главы правительства в коррупционных схемах вокруг выдачи концессий на геологическую разведку – поиск лития в Монталегре, на севере страны, проекты по производству экологически чистого водорода и строительству центра обработки данных в городе Синеш.

Спустя всего несколько часов после того, как прокуратура выдала ордер на арест премьер-министра Португалии Антониу Кошты, глава правительства подал президенту заявление об отставке. Отставка принята.

Португальская полиция провела целую серию обысков в резиденции премьер-министра, офисе главы правительственной администрации, в министерстве инфраструктуры и окружающей среды, в городском совете Синеша. Задержаны глава администрации премьера Виктор Эскариа, министр инфраструктуры Жоао Галамба, президент агентства по охране окружающей среды Нуно Лакаста, мэр Синеша Нуно Маскареньяса, бизнесмен Диого Ласерда Мачадо – друг премьер-министра. Задержанные в своих показаниях все время ссылаются на премьер-министра как фигуру, побуждавшую их к коррупционным действиям. Так это или нет – предстоит разобраться следствию, а затем суду.

Сам Кошта, разумеется, говорит о своей чистой совести и полной вере в правосудие.

Бывший министр юстиции и мэр Лиссабона, 62-летний Антониу Кошта с 2015 года является лидером португальских социалистов и премьер-министром Португалии. На выборах в январе 2022 года его партия получила абсолютное большинство, и нынешний скандал – огромный удар по Социалистической партии.

Сейчас президент страны Марселу Ребелу де Соза будет принимать решение, объявлять ли досрочные выборы или все-таки поручить социалистам сформировать новое правительство.

О том, что грядет большое и крайне неприятное расследование, информация просачивалась еще в январе, но тогда мало кто мог предположить, что рванет так сильно.