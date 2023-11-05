Демократы бьются за Украину

Во вторник демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев быстро принять законопроект о предоставлении экстренной помощи Израилю. Этот проект, ранее одобренный Палатой представителей, не включал средства для Украины, сообщает Reuters.

Демократы также раскритиковали действия республиканцев в Палате представителей, обвинив их в использовании ситуации в Израиле в политических целях, в частности, в попытке связать помощь Израилю с уменьшением финансирования Налоговой службы США.

Сенатор Пэтти Мюррей, председатель бюджетного комитета, подчеркнула необходимость незамедлительной помощи союзникам. "Наши союзники в Украине не могут позволить себе задержку, так же как и наши союзники в Израиле", – заявила она.