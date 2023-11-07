Омбудсмен рассказывает о правах человека в Европе

В рамках визита омбудсмен Азербайджана приняла участие в международной конференции на тему: «Пытки и другие виды жестокого обращения: роль национальных институтов по правам человека».

Основная цель конференции – развитие, укрепление сотрудничества между национальными правозащитными учреждениями и обсуждение актуальных вопросов.

Сабина Алиева рассказала о реформах, проводимых в Азербайджане в сфере прав человека. Отметив, что нормы и принципы международного права были грубо нарушены Арменией во время Первой Карабахской войны, омбудсмен довела до сведения участников конференции, что в ходе работ по разминированию и реконструкции, проводимых на этих территориях после освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

Алиева отметила, что подготовлены специальные отчеты об актах вандализма, бесчеловечном обращении, случаях пыток и обнаруженных массовых захоронениях азербайджанцев, в том числе женщин, детей и стариков.

На конференции был заслушан опыт омбудсменов зарубежных стран в области предотвращения пыток и других видов жестокого обращения и проведен обмен мнениями по направлению решения имеющихся проблем.