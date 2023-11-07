Турция опровергает: никаких палестинцев

Анкара опровергла распространяемые в соцсетях слухи о предполагаемом переселении жителей Газы на территорию Турции. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).

Заявление подчеркивает, что "утверждения в некоторых аккаунтах в соцсетях о том, что Энтони Блинкен договорился с Хаканом Фиданом об эвакуации жителей Газы, которые якобы будут переселены в Турцию, не соответствует действительности".

В сообщении отмечается, что на встрече Фидана и Блинкена вопрос переселения граждан Газы не обсуждался.