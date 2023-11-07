Турция опровергает: никаких палестинцев
Анкара опровергла распространяемые в соцсетях слухи о предполагаемом переселении жителей Газы на территорию Турции. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).
Заявление подчеркивает, что "утверждения в некоторых аккаунтах в соцсетях о том, что Энтони Блинкен договорился с Хаканом Фиданом об эвакуации жителей Газы, которые якобы будут переселены в Турцию, не соответствует действительности".
В сообщении отмечается, что на встрече Фидана и Блинкена вопрос переселения граждан Газы не обсуждался.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken, Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıklarını belirtti. Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 7, 2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony… pic.twitter.com/ID7uZpX9l7