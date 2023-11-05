Байден продавливает Нетаньяху

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на 3-дневную паузу в боях для решения вопроса освобождения пленных, пишет Axios со ссылкой на чиновников обеих стран.

Издание акцентирует внимание на интервью премьер-министра Нетаньяху телеканалу ABC News, где он отошел от своей прежней решительной позиции и признал возможность "тактической паузы" в боевых действиях в Газе.

"Без освобождения наших заложников общего перемирия в Газе не будет", — заявил Нетаньяху. Он уточнил: "Что касается краткосрочных тактических пауз по часу здесь и там, мы применяли их ранее. Возможно, мы изучим обстоятельства для организации доставки гуманитарных грузов или для того, чтобы наши заложники, отдельные лица могли покинуть территорию", — добавил он.

Это высказывание стало небольшим сдвигом от его заявления на прошлой неделе, когда он рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что перерыв в боевых действиях не будет рассматриваться до освобождения заложников, пишет Axios.