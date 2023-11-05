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7 ноября 2023 года по случаю Дня Победы (Zəfər Günü) посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации было организован праздничный прием. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана, на открытии выступил посол Полад Бюльбюль оглы. Посол особо отметил, что 8 Ноября знаменует собой третью годовщину Великой Победы, символизирующей историческую справедливость, торжество международного права, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Он подчеркнул, что в этот день был освобожден город Шуша - культурная столица нашей страны. День Победы имеет большое значение не только как день великой национальной гордости, но и потому, что он положил конец многолетней оккупации двадцати процентов международно-признанных территорий страны.

Столь славная победа является результатом сплоченности нашего народа, высокого боевого духа, мастерства доблестной армии под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева. Она была достигнута ценой жизни павших героев - отважных сыновей и дочерей Азербайджана. Мы никогда не забудем их подвиг, и память о них сохраним навеки в наших сердцах. Посол Азербайджана проинформировал участников мероприятия о вопиющих нарушениях со стороны вооруженных сил Армении международного гуманитарного права, включая военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, а также о преднамеренном и систематическом уничтожении Арменией культурного наследия азербайджанского народа. Он выразил сожаление о том, что все международные усилия и многочисленные меры, предпринятые в целях мирного разрешения конфликта, оказались тщетными. Международное сообщество не смогло заставить Армению отказаться от политики агрессии и применяла двойные стандарты, что привело к тому, что агрессор начал прибегать к политическим и военным провокациям, выдвигать ультиматумы, а также планировал начать еще одну войну за новые территории.

Полад Бюльбюль оглы отметил, что 27 сентября 2020 года Армения предприняла очередное широкомасштабное военное наступление против подразделений азербайджанских вооруженных сил и населенных пунктов, и с целью отражения агрессии и обеспечения безопасности гражданского населения нашей страны, воспользовавшись своим неотъемлемым правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, Азербайджан провел контрнаступательную операцию, действуя исключительно на своей суверенной территории в рамках международно признанных границ. В итоге блестяще проведенной военной операции Вооруженными Силами Азербайджана в течение 44-х дней были освобождены более 300 городов, поселков и сел Азербайджана, и после взятия города Шуша Армения была вынуждена подписать капитуляцию. Посол Азербайджана подчеркнул значимость подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года Заявления, которое положило конец длившемуся три десятилетия конфликту между Арменией и Азербайджаном, создала возможность для установления долгосрочного мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития в регионе. Он отметил, что несмотря на тяжелые последствия оккупации, именно президент Азербайджана инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности.