Пчелы защитят индийскую границу

Индия предпринимает необычные меры для борьбы с контрабандой, используя пчел, пишет The Telegraph.

Национальная пограничная служба установила пчелиные ульи непосредственно по периметру границы с Бангладешем, откуда идет мощный поток нелегальных поставок скота, драгоценных металлов и наркотиков.

Ожидается, что преступники, столкнувшись с ульями на своем пути, откажутся от попыток пересечь или перерезать ограждение, опасаясь агрессии пчел и возможных укусов. Этот метод более напоминает сценарий индийского фильма, нежели походит на серьезную государственную меру.

Для поддержания интереса пчел к новым местам обитания власти и местные жители засаживают прилегающие территории медоносными растениями и сельскохозяйственными культурами. Помимо противодействия контрабанде, государство стремится стимулировать местное население к занятию пчеловодством.

Индия и Бангладеш разделяет граница протяженностью 4096 км, 2217 км из которых приходится на Западную Бенгалию - ключевую точку контрабандных маршрутов. Количество ульев, которые будут приобретены для программы, пока не разглашается.