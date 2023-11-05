Леонид Швец, автор haqqin.az 01:14

Чего стоит Америке помощь Украине? Разобраться с ответом на этот вопрос решил Гудзоновский институт (его еще называют институтом Хадсона) - независимый аналитический центр в Вашингтоне, который еще с 60-х годов занимается вопросами обороны и отношений с Россией. Он стоит на уверенных консервативных позициях, что будет полезно знать в преддверии президентских выборов с некоторыми шансами на победу Дональда Трампа. Доклад содержит 14 пунктов, разоблачающих мифы об американской помощи. Приведем основные из них.

1. Вся помощь Украине расписана по назначению и одобрена Конгрессом. Никаких «белых чеков», то есть сумм с недекларированным предназначением, США не выписывают. Приблизительно 70 миллиардов долларов вообще не покинули пределы Штатов и были инвестированы в оборонную индустрию, поспособствовав созданию новых рабочих мест в 38 штатах. Это простимулировало европейские страны разместить в США военные заказы еще на 90 миллиардов. 2. За относительно небольшую сумму США смогли силами Украины, не сделав ни одного выстрела и не получив ни одного выстрела в свою сторону, разгромить армию своего стратегического противника. По приблизительным оценкам, около 300 тысяч российских военнослужащих было убито и ранено. Собранные визуальные доказательства подтверждают уничтожение 12900 единиц военной техники. При этом реальное количество, очевидно, значительно больше. На момент публикации это было 2439 танков, 1026 БТР, 2977 БМП, 368 бронированных машин, 917 стволов артиллерии, 201 система залпового огня, 93 самолета, 132 вертолета. Уничтожено или повреждено 16 кораблей, включая флагман Черноморского флота «Москва» и подводную лодку «Ростов-на-Дону». 3. Контроль за военной помощью Украине и подотчетность беспрецедентны: этим занимаются более 160 официальных лиц в двадцати федеральных агентствах. 4. Общая помощь Украине со стороны Европы, включающая военный, экономический и гуманитарный компонент и помощь беженцам, в два раза превышает американскую помощь. 5. Ослабленная или побежденная Россия означает ослабленный Китай и большую безопасность для Тайваня.

6. Попытки России подорвать европейскую стабильность бьют по американской экономике. США и Европа - самые крупные экспортные рынки друг для друга. 7. Российско-украинская война обнажила проблемы в американском военно-промышленном комплексе и позволила протестировать американское вооружение в условиях реальных боевых действий. 8. Поставки американского вооружения Украине не ослабляют возможности США в Индо-Тихоокеанском регионе. Там будут применяться не «Джавелины» и Стингеры», а торпеды, «Томагавки» и морские мины. 9. Проблемы Украины усилили внимание американских законодателей к оборонным возможностям Тайваня, который получил дополнительную помощь. 10. Главные соперники Америки Иран и Северная Корея помогают России в войне против Украины. Россия поддерживает ХАМАС. 11. Война в Украине не является новой «бесконечной войной» США. Штаты не являются стороной конфликта, ни один американский солдат не воюет в Украине. 12. Эта война не является прокси-войной против России. США помогают Украине защитить себя от гибели. Если Россия перестанет воевать, война прекратится, если Украина перестанет воевать, она прекратит существование в ее нынешнем виде.