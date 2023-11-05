Американцы опровергают: на Украину не давим

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты и Европейские страны обсуждали с Украиной возможность начала мирных переговоров с Россией. Как передает “Европейская правда”, об этом Патель заявил на брифинге во вторник.

Заместитель представителя внешнеполитического ведомства США отметил, что решение о любых переговорах с Россией должна принимать Украина.

"Как мы ранее неоднократно и говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами "формулы мира", по которой уже состоялся ряд встреч", – сказал он.

По словам Пателя, "и дальше совершенно понятно, что в Кремле нет никакой заинтересованности в завершении этой войны путем переговоров".