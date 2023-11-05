Испанская полиция взяла под охрану национальную штаб-квартиру Социалистической партии в Мадриде после беспорядков, произошедших в понедельник вечером на демонстрации против законопроекта об амнистии сторонников независимости Каталонии. В ней приняли участие около 4 тысяч человек.

Для разгона демонстрантов, среди которых были лидеры ультраправой партии "Вокс", полиция применила слезоточивый газ. Несколько человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Подобные акции прошли и перед штаб-квартирами социалистов в других городах Испании.

Исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес осудил эти выступления и заверил, что Социалистическая партия не остановится в своих попытках добиться принятия закона об амнистии, который позволил бы ему рассчитывать на поддержку каталонских политических сил и быть переизбранным на пост главы кабинета министров.

Демонстрации против законопроекта также не прекращаются - консервативная Народная партия призвала испанцев к митингам. В эти выходные по всей стране и в столице Мадриде ожидается массовая демонстрация.