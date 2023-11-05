В Израиле устанавливают палатки: требуют отставки Нетаньяху

Родственники израильских граждан, убитых или захваченных в заложники боевиками ХАМАС, объявили о начале бессрочной акции протеста, установив палаточный лагерь у здания Кнессета в Иерусалиме после сегодняшнего митинга, сообщает BBC.

По информации корреспондента BBC в Иерусалиме Пола Адамса, эти родственники, выражающие серьезное недовольство действиями правительства под руководством Биньямина Нетаньяху, намерены оставаться возле парламента до момента его отставки.

"Поддержка армии [в израильском обществе] все еще сильна. Поддержка правительства — нет", — передает корреспондент.

Как отмечает израильское издание Haaretz, протестующие обратились к муниципалитету за разрешением на установку лагеря, однако их запрос был проигнорирован. Власти пытаются предотвратить строительство лагеря.

"Сейчас родственники как можно быстрее разбивают лагерь", — сообщает Haaretz.