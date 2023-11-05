Джейхун Наджафов, собкор 03:54

В казахстанском городе Петропавловск начался суд над предполагаемыми сепаратистами из так называемого «Народного совета трудящихся Северо-Казахстанской области». Как передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда, в марте этого года в социальных сетях появилось видео заседания «Народного совета трудящихся», проходившего в присутствии нескольких десятков человек в здании колледжа Северо-Казахстанского университета. Собравшиеся заявили, что не признают Республику Казахстан и хотят, чтобы ей был возвращен статус Казахской Советской Социалистической Республики.

Согласно выдвинутым обвинениям, участники собрания «позиционировали себя наследниками СССР», а также заявляли «о непоколебимой территориальной целостности Казахской ССР» и создании «Народного совета трудящихся Петропавловска». Данная группа, именующая себя «вольным народом», а Республику Казахстан - «Корпорацией», выразила недоверие «системе управления» и провозгласила «суверенитет и независимость». В ответ депутаты Мажилиса (парламент Казахстана) обратились к Генеральному прокурору с призывом провести проверку и принять соответствующие правовые меры. Впоследствии экспертиза обнаружила в действиях участников «Народного совета» «признаки сепаратизма и пропаганды подрыва безопасности государства». Сами выступавшие отрицали обвинения в посягательстве на целостность Казахстана, а также сообщения об их связях с какими-либо запрещенными сообществами «из соседних и других стран». Суд в Петропавловске проходит в открытом режиме, на скамье подсудимых - четыре члена группы «Вольный народ». По данным пресс-службы суда Северо-Казахстанской области, трое из них обвиняются в пропаганде или публичных призывах к захвату или удержанию власти, в призывах к насильственному изменению Конституционного строя и сепаратистской деятельности. Четвертому фигуранту предъявлены обвинения в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Отметим, что 30 марта 2023 года департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начал расследование по статье о пропаганде сепаратизма в группе лиц с использованием средств массовой информации. Эта группа разместила в социальных сетях видеоролик о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловска». Следствие было начато после того, как в соцсетях появились видео и сообщения о том, что некоторые «активисты» объявили о создании «Народного совета трудящихся» на основе Конституции Казахской ССР 1937 года. В видеоролике собравшиеся называли Казахстан «Корпорацией» и цитировали конспирологические теории заговора. Как рассказал haqqin.az казахстанский политолог Марат Шибутов, изначально люди, создавшие «Народный совет», были членами некоей псевдорелигиозной организации, но в марте 2023 года вдруг заявили, что не признают распад СССР, считают Казахстан «олигархической корпорацией» и провозгласили создание «Народного совета», цель которого - изменить государственное устройство страны и восстановить Казахстанскую ССР. Организация имеет сетевую структуру без единого центра и штаб-квартиры. В ней состоят не менее 20 тысяч человек из разных городов Казахстана, однако большинство членов этой организации живет в Алма-Ате. «Суд проводится в Петропавловске потому, что заседания «Народного совета» проходили именно в этом городе, - пояснил Марат Шибутов. - Члены «Народного совета» пропагандируют конспирологическую версию, в соответствии с которой власти в Казахстане, являясь ставленниками мирового олигархата, имитируют государственность ради интересов богатейших людей Земли. В противовес «тайному правительству», члены организации отказываются признавать Казахстан юридически легитимным государством и считают себя гражданами СССР. Отстаивая эту позицию, члены «Народного совета» отказываются подчиняться законам Казахстана, признавая только несуществующую Конституцию Казахстанской ССР, не оплачивают коммунальные услуги, не признают государственные структуры, а во время пандемии коронавируса яростно выступали против вакцинации.

В то же время, обвинение этих людей в сепаратизме вызывает некоторые сомнения, поскольку они выступают не за автономию или отделение, а за смену нынешнего государственного устройства Республики Казахстан в Союз Советских Социалистических Республик». По словам Шибутова, некоторые казахстанские общественные деятели уверены, что «Народный совет Петропавловска» контролируется Федеральной службой безопасности России. Так, Марат Мухамеджанов, глава Союза таджикско-афганских ветеранов Казахстана, считает, что группа людей из Петропавловска действует по «методичке» российских спецслужб при попустительстве некоторых пророссийских персон, осевших в силовых структурах Казахстана. По мнению Мухамеджанова, эта структура была создана для реализации в Казахстане украинского сценария. Отметим, что в Казахстане и ранее были суды над сепаратистами, выступавшими за отделение части казахстанской территории. Сепаратизм в Казахстане стал проявляться в начале 90-х годах ХХ века в регионах с преимущественно русским населением. Первыми начали бунтовать местные уральские казаки, потребовавшие «признать недействительной передачу в 1920 году Уральской области в состав Казахстана и вернуть ее в состав России». В сентябре 1991 года имели место даже уличные столкновения, когда казахи разогнали съезд казаков. В январе 1994 года сепаратистские выступления прошли в Усть-Каменогорске, где «Общество славянской культуры» созвало десятитысячный митинг с требованием создать в Восточном Казахстане национальную автономию этнических россиян и придать русскому языку статус государственного.