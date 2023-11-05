Си Цзиньпин летит в США: встретится с Байденом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, подготовка встречи находится на финальном этапе.

Пекин пока официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.