В Конгрессе США приняли важное решение по Украине

Законопроект был внесен в Сенат и Палату представителей в июне 2023 года. Авторы инициативы предложили выделить дополнительную помощь Украине за счет «активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ». Также документ предполагает создание «международного компенсационного механизма» для передачи замороженных средств России Киеву.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на разблокировку активов, пока российские войска не покинут территорию Украины, а Москва не предоставит Киеву компенсацию за военную агрессию.

После вторжения России в Украину Запад в рамках санкций заморозил часть российских активов за рубежом. Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что в общей сложности под блокировку попали $300 млрд — почти половина золотовалютных резервов. Минфин США, в свою очередь, оценивал общую стоимость замороженных активов России примерно в $280 млрд. Большая часть российских резервов хранилась в Европе. Согласно оценке Еврокомиссии, по состоянию на май 2023 года в странах ЕС было заблокировано 200 млрд евро активов ЦБ РФ.