В Иране в 11:09 по местному времени зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,7. По предварительной информации, землетрясение также ощущалось в южных районах Азербайджана.

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В среду, 8 ноября, в 09:18 по местному времени на территории Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом haqqin.az сообщили в среду, 8 ноября, в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Отмечается, что подземные толчки силой от 3 до 5 баллов ощущались в приграничных районах Азербайджана, в том числе в Агдамском районе, Ярдымлы, Лерике, Саатлы.