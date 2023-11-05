Еще одно землетрясение в Иране. И снова ощутили в Азербайджане обновлено 11:25
В Иране в 11:09 по местному времени зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,7. По предварительной информации, землетрясение также ощущалось в южных районах Азербайджана.
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В среду, 8 ноября, в 09:18 по местному времени на территории Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом haqqin.az сообщили в среду, 8 ноября, в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Отмечается, что подземные толчки силой от 3 до 5 баллов ощущались в приграничных районах Азербайджана, в том числе в Агдамском районе, Ярдымлы, Лерике, Саатлы.
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В Азербайджане почувствовали землетрясение, произошедшее в Иране. Об этом haqqin.az сообщили в среду, 8 ноября, в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно сообщению, подземные толчки ощущались в приграничных с Ираном районах Азербайджана, а также в Агдаме, Саатлы, Лерике.
В центре сообщили, что магнитуда землетрясения в Иране составила 5,1.