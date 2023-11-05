Минздрав Азербайджана поделился видеороликом к Дню Победы видео
В Азербайджане сегодня, 8 ноября, празднуется День Победы в 44-дневной Второй Карабахской войне. Как уже сообщалось, в Ханкенди в этот день состоится военный парад по случаю этой знаменательной даты.
Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики поделилось видеороликом в связи с Днем Победы.
November 8 - Victory Day is a heroic memorial written in the glorious history of the Azerbaijani people. pic.twitter.com/euofrKLeht— AR Sehiyye Nazirliyi (@healthgovaz) November 8, 2023
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