Минздрав Азербайджана поделился видеороликом к Дню Победы видео

В Азербайджане сегодня, 8 ноября, празднуется День Победы в 44-дневной Второй Карабахской войне. Как уже сообщалось, в Ханкенди в этот день состоится военный парад по случаю этой знаменательной даты.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики поделилось видеороликом в связи с Днем Победы.