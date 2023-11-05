Военные прошлись маршем по улицам Баку новые фото и видео
В связи с отмечаемым в Азербайджане 8 ноября Днем Победы на различных улицах и проспектах Баку проходят марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Марши проходят по четырем маршрутам: первый - Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюль-Бюля, Киноцентр «Низами», проспект Нефтяников, площадь Азадлыг, торговый центр «Амай».
Второй маршрут - Аллея шехидов, комплекс Flame Towers, станция метро «Ичеришехер», Крепостные ворота, Азербайджанский государственный театр кукол, площадь Азнефть, памятник Бахрам Гур.
Третий маршрут - парк Мусабекова, улица Абдуррахман бека Хаквердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, Парламентский проспект, Аллея шехидов.
Четвертый маршрут - спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар», улица Самеда Вургуна, парк Офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник Насими.
Кроме того, в городах Гянджа, Барда, Физули, Лачин и Зангиланском районе по определенным маршрутам также проходят марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
November 8, 2023
November 8, 2023