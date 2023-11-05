Россия вот-вот помирит Азербайджан и Армению, если Запад не помешает

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна лишь тогда, когда в этот вопрос перестанут вмешиваться «внерегиональные силы», заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегами по СНГ.

«Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества», - сказал он.

Для этого, заявил Патрушев, Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций»: «Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил».

Встреча руководителей Совбезов стран-участниц СНГ проходит сегодня в Москве. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян лететь на встречу отказался. Армению на мероприятии представляет посол в Москве Вагаршак Арутюнян.