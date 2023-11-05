Израиль назвал свои условия

Власти Израиля готовы объявлять паузы в боевых действиях, если палестинское движение ХАМАС освободит значительное число заложников. Об этом сообщил американской газете Politico израильский чиновник высокого ранга.

Так он прокомментировал слова премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, который в интервью телеканалу ABC заявил, что полного прекращения огня не будет без освобождения заложников.

Коснувшись вопроса о тактических паузах для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, глава правительства указал, что Израиль будет смотреть «по обстоятельствам».

«Израиль готов объявлять паузы, но только в случае освобождения существенного числа заложников. Мы обсуждаем с американской администрацией индивидуальные решения в соответствии с конкретными нуждами», - отметил собеседник Politico.