Путин заявил о «попытках расшатать» ситуацию в СНГ

«Некоторые страны» пытаются расшатать легитимную власть в странах СНГ и связи между ними, что требует от их советов безопасности согласованной коллективной реакции на это, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

По словам Путина, которые приводит Интерфакс, «действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей».

Путин отметил, что для стран СНГ сохраняются такие общие угрозы, как терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности: «Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы».

Говоря о международной обстановке, президент РФ назвал ее сложной и напряженной, указав, в частности, на обострение старых и появление новых очагов конфликтов в ряде регионов.