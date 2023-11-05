Россия боится влияния США в Центральной Азии

США намерены расширить свое влияние в Казахстане посредством программ подготовки миротворцев и военнослужащих, заявил директор департамента по СНГ МИД России Александр Стерник.

Как сказал Стерник, в конце прошлого месяца в Алматы при участии посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма был официально открыт новый конференц-зал Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана: «Этот центр является государственным учреждением дополнительного образования, главной целью которого является языковая и кадровая подготовка военнослужащих для участия в миротворческих операциях в соответствии со стандартами ООН. С 2006 года центр занимается подготовкой военного, полицейского и гражданского персонала в соответствии со стандартами НАТО».

Он добавил, что такими шагами США пытаются «рекламировать себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане».

По его словам, Запад пытается «переманить на свою сторону партнеров Москвы из Средней Азии, используя недобросовестную конкуренцию и шантаж».

«Апологеты санкций стараются «кнутом и пряником» склонить на свою сторону наших близких партнеров, обещают им какие-то «компенсации ущерба». Именно с такой целью они разъезжают по столицам региона», - сказал Стерник, отметив, что «Москва учитывает все факторы риска и принимает меры, чтобы обезопасить свои абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции».