Россия предрекает Молдове роль жертвы

Молдова взяла курс «на отказ от суверенитета и рискует превратиться в новую жертву политики западных стран», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Руководство Молдовы под давлением Запада и вопреки мнению ее народа взяло курс на присоединение к ЕС (Европейскому союзу), румынизацию, отказ от суверенитета и национальной идентичности», - сказал Патрушев на проходящей в Москве встрече с коллегами по СНГ.

По его словам, Молдова рискует «стать жертвой колониальной политики Запада, которая проводится с пренебрежением по отношению к нормам международного права и законов страны».