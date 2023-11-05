В Лачине по случаю 8 Ноября - Дня Победы организовано праздничное мероприятие.

В марше флага, стартовавшем с площади Флага, наряду с жителями Лачина принимают участие военнослужащие ВС Азербайджана. Шествие под аккомпанемент военного оркестра продолжится до территории под названием Сейрангах города Лачин.

Затем в Сейрангах пройдут оркестровые выступления, конкурсы и шоу для детей. На бульваре в Лачине состоится праздничный концерт.