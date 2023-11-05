Тель-Авивский университет провел новый опрос о том, как израильтяне относятся к войне и собственному правительству.

В опросе «Индекс мира» приняли участие 609 израильтян, представляющих репрезентативную выборку всего взрослого населения страны. В ходе опроса, который проводился через две с половиной недели после нападения ХАМАС и накануне начала наземной операции Израиля в Газе, респонденты дали высокую оценку деятельности Армии обороны Израиля, но крайне низко оценили правительство и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Респонденты также выразили неуверенность по поводу целей правительства в Газе: 58% опрошенных заявили, что они им не ясны.

Однако с заявленными приоритетами Нетаньяху лучше: 63% израильских граждан заявили, что ликвидация ХАМАС в Газе является самой важной целью. Только 33% ответили, что освобождение заложников важнее.