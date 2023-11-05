Россия грозит Западу ядерным оружием

Запад «теряет свое влияние» в мире, и это «неизбежно», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления на заседании секретарей Совбеза СНГ в Москве.

По мнению Патрушева, Запад «пытается дестабилизировать страны, которые считает нежелательными для него, под руководством официального Вашингтона целенаправленно создавая и поддерживая кризисную ситуацию»: «Поддержка Киева Западом только разожжет конфликт. Не имея возможности добиться успеха на поле боя, Киев все чаще прибегает к террористическим методам против Москвы. Он пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС».

Патрушев заявил, что «на фоне действий Запада растет риск применения ядерного оружия».

«В Россию регулярно поступает информация об опасных биологических экспериментах, проводимых западными странами, в первую очередь, которые США проводят на территории стран бывшего СССР. Действия Запада подрывают работу международных организаций ООН и ОБСЕ», - заявил Патрушев.