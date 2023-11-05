Главное управление разведки Украины объявило о проведении операции по устранению Михаила Филипоненко, бывшего руководителя "Народной милиции" и депутата "Народного совета" самопровозглашенной "ЛНР", выполненной в сотрудничестве с локальным движением сопротивления, передают украинские СМИ.

Смерть Филипоненко подтвердил его сын Иван, который сообщил "Луганскому информационному центру", что в автомобиле отца сработало взрывное устройство, в результате чего Филипоненко получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ГУР Украины утверждают, что Филипоненко был вовлечен в организацию тюрем на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Кроме того, сообщается, что Филипоненко лично применял жестокие методы пыток.