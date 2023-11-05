Армения может предпочесть Азербайджан России

После заключения мирного договора основные грузоперевозки могут проходить через территорию Азербайджана, заявил журналистам депутат правящей партии Армении «Гражданский договор» Геворг Папоян, говоря об альтернативе дороге через Верхний Ларс.

На данный момент, подчеркнул Папоян, перевозки армянских грузов через территорию Азербайджана нереальны, однако после заключения мирного договора основные перевозки будут осуществляться через его территорию.

По его словам, этот маршрут выгоднее для Армении, поскольку такой путь короче и удобнее, он действовал также и в советское время, но без заключенного документа о мире его запустить невозможно: «Я уверен, что после запуска этой дороги конкурентоспособность армянской продукции на российском рынке увеличится. Что касается самого мирного договора, то он не должен содержать взрывоопасных положений, которые могли бы создать угрозу новой войны. Именно этим и обусловлена длительность процесса: обсуждается несколько вариантов демаркации».

Федеральная таможенная служба России накануне сообщила, что проезд через КПП «Верхний Ларс» (российско-грузинская граница) с 13 ноября и до конца месяца будет затруднен из-за «ремонта дороги».