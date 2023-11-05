Экс-министр Ирана критикует правительство из-за палестинцев

Экс-министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил мнение о необходимости пересмотра подхода Ирана к политике в отношении Палестины, сообщает турецкий ресурс Clash Report.

Он подчеркнул усталость иранского народа от того, что страна более активно занимается палестинским вопросом, чем сама Палестина.

"Народ Ирана устал быть больше палестинцами, чем сами палестинцы", — заявил экс-глава иранского МИД.

Зариф отметил, что хотя конституция Ирана призывает к защите угнетенных, но это не означает военных действий от их имени.

Он уточнил, что защита прав не должна приводить к убийству солдат и что лучшая защита прав палестинцев — не позволять Израилю представлять палестинцев как слуг или прокси иностранных сил.

Зариф также отметил, что в случае втягивания Ирана в войну пострадает иранский народ, а не правящая элита.

"Если Иран будет втянут в пекло войны, ни с одной из правящих элит ничего не случится! Бомба упадет на иранский народ! Кому навредили санкции до сегодняшнего момента? Тем, кто зарабатывает миллионы долларов в день, или беднякам?" - заявил Зариф.