Выдавшего ордер на арест Путина судью объявили в розыск

В ориентировке ведомства указывается, что он разыскивается по уголовной статье, по какой именно, не уточняется.

В марте 2023 года Годинес и судьи Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, напоминает «Настоящее время». Им вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В суде заявили, что есть «разумные основания» полагать, что президент России несет за это личную ответственность.

Постановление МУС действует бессрочно и может касаться любого человека, в том числе главы государства. Однако МУС не выносит заочных приговоров. Это значит, что для судебного разбирательства подсудимый физически должен находиться в заключении в Гааге. Теперь президент РФ не может выезжать в страны, которые ратифицировали Римский статут, и в страны, которые признают юрисдикцию МУС (123 государства). Это все страны Европы, вся Южная Америка (в том числе союзник России Венесуэла), Таджикистан, Афганистан, Бразилия, Южная Африка, Центральноафриканская Республика, Нигерия.