В преддверии третьей годовщины Дня Победы Азербайджана одна из улиц Анкары названа Бульваром шехидов Карабаха. Об этом сообщили в Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций.

В письме заведующего отделом технических работ муниципалитета Анкары Азиза Мурата Сейрека руководству отдела внешних связей указано, что муниципалитет получил соответствующий официальный запрос от Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций. В обращении предлагается назвать одну из улиц Анкары «Шехиды Карабаха» для увековечения памяти погибших в 44-дневную Отечественную войну.

Решением столичного муниципального собрания и с одобрения управления губернатора Анкары 1419-я улица, расположенная на пересечении кварталов Шекер района Этимесгут и квартала шехида Османа Авджи, переименована в Бульвар шехидов Карабаха.