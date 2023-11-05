На фоне нарастающего гнева со стороны собственного населения арабские страны усиливают призывы к Соединенным Штатам оказать давление на Израиль с целью немедленного прекращения огня в Газе, чтобы не подорвать безопасность всего Ближнего Востока, пишет The New York Times.

«Весь регион утопает в ненависти, которая распространится на будущие поколения», — предупредил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на пресс-конференции на прошлой неделе.

На фоне беспорядков на улицах и опасений, что группировки, поддерживаемые Ираном, могут более активно вмешаться в конфликт, некоторые арабские лидеры опасаются за сохранность своей власти, говорит Эльхам Фахро, старший научный сотрудник программы Ближнего Востока и Северной Африки в Чатем-хаусе.

Израильские чиновники настаивают на том, что их военная кампания должна уничтожить ХАМАС, который управляет Газой и, по оценкам, располагает десятками тысяч бойцов на территории анклава. Но чиновники арабских стран и исследователи, изучающие группировки, поддерживаемые Ираном, утверждают, что эта задача не только невыполнима, но и контрпродуктивна, так как приведет к еще большему насилию.