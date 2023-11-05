Арабские владыки сидят на иголках и боятся за сохранность власти The New York Times
На фоне нарастающего гнева со стороны собственного населения арабские страны усиливают призывы к Соединенным Штатам оказать давление на Израиль с целью немедленного прекращения огня в Газе, чтобы не подорвать безопасность всего Ближнего Востока, пишет The New York Times.
Саудовская Аравия, Иордания и Египет направили обращения американским чиновникам, включая госсекретаря Энтони Блинкена, с требованием заставить Израиль остановить военную кампанию.
«Весь регион утопает в ненависти, которая распространится на будущие поколения», — предупредил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на пресс-конференции на прошлой неделе.
На фоне беспорядков на улицах и опасений, что группировки, поддерживаемые Ираном, могут более активно вмешаться в конфликт, некоторые арабские лидеры опасаются за сохранность своей власти, говорит Эльхам Фахро, старший научный сотрудник программы Ближнего Востока и Северной Африки в Чатем-хаусе.
Израильские чиновники настаивают на том, что их военная кампания должна уничтожить ХАМАС, который управляет Газой и, по оценкам, располагает десятками тысяч бойцов на территории анклава. Но чиновники арабских стран и исследователи, изучающие группировки, поддерживаемые Ираном, утверждают, что эта задача не только невыполнима, но и контрпродуктивна, так как приведет к еще большему насилию.
На этой неделе арабские страны соберутся в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на саммите, где конфликт и их реакция на него будут находиться в центре внимания. Саудовская Аравия также проведет внеочередное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), на котором ожидается участие президента Ирана Ибрагима Раиси — это будет его первый визит в королевство после восстановления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном в этом году.
Некоторые западные чиновники пытались обсудить с арабскими правительствами будущее Газы после войны — включая вопрос о возможном участии арабских стран в миротворческих миссиях или восстановлении после разгрома ХАМАС — но эта идея встретила сопротивление.
«Как мы можем рассматривать, что будет с Газой после войны, если мы не знаем, какая Газа останется после ее окончания?» — сказал Сафади на пресс-конференции.
Высокопоставленный саудовский чиновник, выступая анонимно из-за чувствительности вопроса, сказал, что для арабских стран будет практически невозможно рассматривать этот вопрос до наступления перемирия.
Участие в обсуждениях будущего Газы могло бы создать впечатление, что арабские государства «дают Израилю возможность избежать ответственности», сказал саудовский исследователь Абдулазиз Алгашиан, изучающий внешнюю политику своей страны в отношении Израиля.
«Этого они хотят избежать любой ценой», — заявил он.