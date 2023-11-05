Армяне и американцы обсудили Азербайджан

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в Ереване принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Луиса Боно, который посетил Ереван во второй раз за этот месяц.

Как сообщил Григорян в соцсетях, на встрече с Боно обсуждались усилия по долгосрочному миру и стабильности в регионе, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. В рамках темы секретарь Совбеза представил позицию Еревана. Собеседники затронули также вопросы двусторонней повестки.