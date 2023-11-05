США о будущем Газы и Палестины

Блинкен представил видение США относительно будущего Газы после войны, призвав Израиль воздержаться от повторной оккупации территории, но при этом отметил, что может возникнуть необходимость в «переходном периоде».

США выступают за нахождение Газы под управлением палестинцев и объединение ее с Западным берегом под управлением Палестины. Как передает The Times of Israel, об этом на пресс-конференции, последовавшей после встречи Группы семи в Токио, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Единственный способ предотвратить повторение ситуации — создать условия для прочного мира и безопасности», — сказал он.

Блинкен перечислил элементы, которые, по мнению США, необходимы для реализации этой цели: «Никаких принудительных перемещений палестинцев из Газы ни сейчас, ни после войны. Газа не должна использоваться как плацдарм для терроризма или других насильственных атак. Никакой повторной оккупации Газы после окончания конфликта. Никаких попыток блокады или осады Газы. Никакого уменьшения территории Газы. Мы также должны обеспечить, чтобы угроза терроризма не исходила с Западного берега», — заявил он.

По его словам, должно быть обеспечено «палестинское управление, объединение Газы с Западным берегом под управлением Палестины (...) постоянный механизм для восстановления Газы и путь» к двухгосударственному решению.

Госсекретарь США также заявил, что израильское руководство сообщило ему, что страна не намерена вновь оккупировать Газу.

«Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль», — заявил Блинкен.

Отвечая на вопрос о комментариях премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль будет брать на себя ответственность за безопасность в Газе на неопределенный срок, Блинкен допустил, что «может потребоваться некоторый переходный период».