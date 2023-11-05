Хищные птицы придут на помощь ЦАХАЛ

Из-за трудностей с обнаружением погибших 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль командование ЦАХАЛ обратилось в Управление охраны природы и национальных парков с необычной просьбой. Об этом пишут израильские «Детали».

В ЦАХАЛ предполагают, что, возможно, тела погибших спрятаны боевиками ХАМАС в укромных местах. Военные из разведывательного подразделения «Эйтан» обратились к орнитологам из Управления охраны природы и парков с просьбой проконтролировать полеты белоголовых орланов и других хищных птиц, которые обитают в этом районе.

У израильских ученых были окольцованные экземпляры хищных птиц с передатчиком, за которыми они могли следить. Так, один окольцованный орлан был выпущен в свободный полет в 2022 году, затем мигрировал на север России, оттуда прилетел 23 октября нынешнего года, переночевал на Голанских высотах и на следующий день вернулся в лес Беэри. Таких птиц было несколько. Ученые передали их ориентиры военным. Военные начали следить за их перемещениями. Через несколько дней военные заметили, что орлан долго кружит над одной точкой. Они выехали туда и обнаружили там тело погибшего. Как рассказали военные, по меньшей мере уже две птицы сумели указать местонахождение тел. Всего таким путем найдено пять тел.