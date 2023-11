Предложение было поддержано 234 членами Конгресса, 188 высказались против. Порицание было поддержано и 22 конгрессменами от Демократической партии.

Тлаиб возразила, что эта резолюция — попытка заглушить ее голос и обвинила коллег в искажении своих слов, назвав содержание резолюции «очевидной ложью». В своем выступлении после голосования она эмоционально заявила, что критика правительства Израиля не равносильна антисемитизму.

«Важно разделить людей и правительства. Ни одно правительство не находится вне поля критики. Идея о том, что критика правительства Израиля является антисемитской, создает очень опасный прецедент, и ее использовали, чтобы заставить замолчать различные голоса, выступающие в защиту прав человека по всей нашей стране», — сказала она.

«Не могу поверить, что нам приходится это говорить, но палестинский народ не является расходным материалом, — сказала конгрессвумен, представляющая штат Мичиган, добавив, — мы такие же люди, как и все остальные».

Тлаиб ставят в вину не только критику израильского правительства, ее также осудили за защиту пропалестинского лозунга «От реки до моря», который считается антисемитским.

The US House voted on Oct. 7 to censure the Democratic Rep. Rashida Tlaib. The Palestinian American congresswoman defended her comments by saying that Palestinians 'are humans too' pic.twitter.com/48xvxnzt4A